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    HaberlerEge Haberleri Yeni yılda hedef e-ticareti yaymak
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    22.12.2019 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Yeni yılda hedef e-ticareti yaymak

    Ege Bölgesi’nin lider mağaza zincirlerinden Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik A.Ş’nin performans toplantısı Wyndham Grand İzmir Özdilek’de gerçekleştirildi.

    Yeni yılda hedef e-ticareti yaymak

    Toplantıda, 2019’un muhasebesi yapıldı, 2020’de yapılacak faaliyetler konuşuldu. Çekilişle altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, varlıklarını müşteri memmuniyetine, kaliteye ve işlerine olan sevgiye borçlu olduklarını vurguladı. Pehlivanoğlu, “e-ticaret’i pilot bölge olarak Bostanlı da uyguladık. Yeni yılda tüm bölgelerde müşterilerimize hizmet sunacağız” dedi. 

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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