Yeni yılda hedef e-ticareti yaymak

Toplantıda, 2019’un muhasebesi yapıldı, 2020’de yapılacak faaliyetler konuşuldu. Çekilişle altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, varlıklarını müşteri memmuniyetine, kaliteye ve işlerine olan sevgiye borçlu olduklarını vurguladı. Pehlivanoğlu, “e-ticaret’i pilot bölge olarak Bostanlı da uyguladık. Yeni yılda tüm bölgelerde müşterilerimize hizmet sunacağız” dedi.