Yeniden başlıyoruz

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç teknik adam, Çaykur Rizespor maçıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. İlk 3 maçın istedikleri şekilde geçmediğini belirten Tuna, “Maalesef 3 maç istediğimiz gibi olmadı. Oyun olarak yapmak istediklerimiz vardı, bunları da son Denizlispor karşılaşmasında yerine getirdik. Bundan sonra nasıl bir oyun oynayacağımızın, kadroya dahil ettiğimiz oyuncularla planlarını yapıyoruz. Aramıza transferin son günü 3 futbolcu katıldı. Soner de Denizlispor maçından önce gelmişti. Açıkçası oyun olarak, takım olarak ve saha içi organizasyonu olarak daha farklı şeyler gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

‘Çıkışa geçeceğiz’

Kısa zamanda alınan iyi sonuçların hataları görünmez kıldığını ifade eden Tamer Tuna, “Denizlispor karşılaşmasında ortaya iyi şeyler koyduk ancak bu maçtan 1 puan aldığımız için durumlar iyi görülmüyor. Bizim istediğimiz Göztepe’yi pozitif yönde geliştirmek ve oyuncuları üst seviyeye çıkarmak. Rizespor maçıyla 4 haftalık yeni milli araya kadar hedefler belirleyeceğiz. Sahada ortaya koymak istediklerimiz sabırla, inatla ve çok çalışarak ortaya çıkacaktır. İlk 3 haftada elimizdeki kadroyla en iyisini yapmayı istedik. Mevcut kadroyu hem oyun hem de oyuncu olarak geliştirmeye çalıştık. Ancak 3 maçta 1 puan alabildik. Soner, Mossoro, Napoleoni ve Atınç’ın takıma dahil olmasının karşılığını alacağız” yorumunu yaptı.