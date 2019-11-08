08.11.2019 - 00:41 |
Yeniden doğdu...
Kedi tarafından parçalanan yavru kumru, Menderes Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.
Başkan Mustafa Kayalar, “Yeniden doğaya bıraktık. Her can bizim için değerli” dedi.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.