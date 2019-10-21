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    HaberlerEgeYeşilova Höyüğü’nde deniz ürünleri çıktı
    21.10.2019 - 01:33 |

    Yeşilova Höyüğü’nde deniz ürünleri çıktı

    Yeşilova Höyüğü’nde deniz ürünleri çıktı

    Bornova Yeşilova Höyüğü’nde, 8 bin 500 yıllık midye, çipura, zehirli vatoz balığı, denizkestanesi ve istiridye buluntularına rastlandı.

    İzmir’de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü’nde, binlerce yıl öncesine ait tarihe ışık tutacak buluntular, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Uzman ekip tarafından sürdürülen kazılarda, İzmirlilerin deniz tutkusunun simgesi haline dönüşen midye ile çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye buluntularına rastlandı.

    ‘Bornova’da deniz varmış’

    8 bin 500 yıllık kalıntılar, kentte yaşayanların denizle olan bağlantısının yanı sıra midyeye olan tutkusunun binlerce yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, çalışmaların tarih öncesine ait olan arkeolojik alanda sürdürüldüğünü, Egelilerin yaşamlarına dair ilk izleri burada öğrenmeye çalıştıklarını ve her yıl değişen, farklılaşan sayıda buluntularla karşılaştıklarını söyledi.

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, İzmir’in tarih öncesinde bile deniz şehri olduğunu, ilçenin de denizle iç içe bulunduğunu aktardı. İduğ, “Biz ‘Bornova’ya deniz getireceğiz’ demiştik. Aslında Bornova’da deniz varmış” diye konuştu.

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