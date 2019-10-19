19.10.2019 - 01:48 |
Yoga Academy Karşıyaka’da
Yoga Academy, 103. merkezinin açılışını İzmir Karşıyaka’da gerçekleştirdi.
Açılışını Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın yaptığı merkez, profesyonel anlamda yoga ile ilgilenmek isteyenlere kapılarını açacak. Açılan merkezin yetkililer, “Amacımız yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. İzmir Karşıyaka’da hizmete giren yoga merkezimizde ‘Orijinal Yoga Sistemi’ bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz keyifli bir ortam hazırladık” dedi. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ise, “Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Böylesine donanımlı salonlar ise bu sporun geleceğini oluşturuyor” dedi.
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