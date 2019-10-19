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    HaberlerEgeYoga Academy Karşıyaka’da
    19.10.2019 - 01:48 |

    Yoga Academy Karşıyaka’da

    Yoga Academy, 103. merkezinin açılışını İzmir Karşıyaka’da gerçekleştirdi.

    Yoga Academy Karşıyaka’da

    Açılışını Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın yaptığı merkez, profesyonel anlamda yoga ile ilgilenmek isteyenlere kapılarını açacak. Açılan merkezin yetkililer, “Amacımız yogayı tüm insanlara olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. İzmir Karşıyaka’da hizmete giren yoga merkezimizde ‘Orijinal Yoga Sistemi’ bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz keyifli bir ortam hazırladık” dedi. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ise, “Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Böylesine donanımlı salonlar ise bu sporun geleceğini oluşturuyor” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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