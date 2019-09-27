‘Yörük kültürünü daima yaşatacağız’

Yörük kültürünün en güzel örneklerinin yer alacağı etkinlikte halk oyunları gösterileri, Türk halk müziği konserleri verilecek, temsili gelin alma töreni gerçekleştirilecek. Herkesi programa davet eden Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yörük kültürüne sahip çıkıyor, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.