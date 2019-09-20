Yuntdağı'nda büyük buluşma

Yunusemre Belediyesi, ata sporu güreşe olan ilgiyi artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 4.sü 22 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanı’nda düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşseverleri Manisa’da buluşturacak. Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, VESTEL’in ana sponsorluğu, Yonca Gıda’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere Türkiye’nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy’de er meydanına çıkacak.



500 pehlivan meydanda



Yarın saat 18.30’da düzenlenecek kortej yürüyüşüyle organizasyonun başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güreşseverleri organizasyona davet etti. Başkan Çerçi, “Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yarın saat 18.30’da geniş bir katılımla kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Kortejimiz Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Malta Parkı’nda sona erecek. 22 Eylül Pazar günü güreşseverleri pehlivanlarla buluşturacağız. 500’e yakın pehlivanı şehrimizde ağırlayacağız. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Girişler ve otopark ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.









Uşak’tan İrlanda çıkarması



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uşak Belediyesi’nin koordinatörü olduğu “Avrupa Kültürel Mirası Geleneksel Okçuluk (EU-ARCHERITAGE)” projesinin ikinci toplantısı 10-11-12 Eylül 2019’da İrlanda’da gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü kurum olan Uşak Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki proje yönetim ekibi ile projenin yerel ortakları Uşak Okyay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği’nden katılımcılar, Türkiye heyeti olarak toplantıda yer aldı. Galway’da düzenlenen toplantıda, projenin ilerleme sürecindeki yönetimsel konuları, projenin İrlanda, İsveç, İtalya ve Macaristan’dan gelen yabancı ortaklarıyla birlikte tartışıldı ve karara bağlandı. Toplantıya Başkanlık eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Avrupa’daki yetişkin engelli bireylerin hedef grubu olan projede, engelli bireylere geleneksel okçuluk sporuna yönelik yeni beceriler kazandırılacağını ve Avrupa Birliği’nde geleneksel okçuluk kültürel mirasının tanıtılmasının sağlanacağını belirtti.