06.10.2019 - 02:08 |
Yunusemre Bigadiç’e bileniyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. grupta yer alan Yunusemre Belediyespor, bugün evinde Bigadiç Belediyespor maçına hazırlanıyor.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.