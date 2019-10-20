Yunusemre’de judo zamanı

Kurslardan faydalanan öğrenciler Yener Kâhyalar Judo Salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular 10 antrenör eşliğinde hafta içi 18.30-20.00 saatleri arasında yoğun bir antrenman düzenliyor. Judo antrenörü Orhan Akdemir “Yaz okulundan seçtiğimiz sporcuları da kış sezonunda bizlerle devam ederek lisanslı sporcu yaptık. Bu sporcularımızı da Bölge ve Türkiye şampiyonalarına hazırlamaya gayret ediyoruz. Bize çalışmalar için destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, kulüp başkanımız Arif Alkan çok teşekkür ediyoruz” dedi.