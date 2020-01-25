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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’den karne hediyesi
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    25.01.2020 - 03:46 |

    Yunusemre’den karne hediyesi

    Yunusemre Belediyesi Ocak ayı etkinlik programı kapsamında ‘Kamptaki Sürpriz’ isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelenecek.

    Yunusemre’den karne hediyesi

    Uğurcan Özfuruncu’nun yazıp yönettiği oyun Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda bugün saat 14.00’te minik tiyatroseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyun iki kardeş olan Ece ve Ege’nin kamp macerasını anlatıyor. Oyuna yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen aileleri davet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının küçük yaşta tiyatroyu sevdirmek olduğunu dile getirdi.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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