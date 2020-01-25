Yunusemre’den karne hediyesi

Uğurcan Özfuruncu’nun yazıp yönettiği oyun Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda bugün saat 14.00’te minik tiyatroseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyun iki kardeş olan Ece ve Ege’nin kamp macerasını anlatıyor. Oyuna yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen aileleri davet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının küçük yaşta tiyatroyu sevdirmek olduğunu dile getirdi.