Yunuskent’te hak sahipleri belirlendi

Manisa Yunusemre’de ‘Akgedik Yunuskent Projesi’ 3. etabı için hak sahipleri belirleme kurası çekildi. 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 başvurunun yapıldığı projenin kura çekiminde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Akgedik’te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızı da yakında teslim edeceğiz. 3. etabımızda da hak sahipleri belirlendi” dedi.