‘Yüreği olan her şeyi yapar’

Teksüt Bandırma Basketbol’u deplasmanda 32 sayı farkla 89-57 yenerken, son 3 yıldır Play Off’a hasret kalan taraftarına güven verdi. Antrenör Ufuk Sarıca, “Birbirleriyle daha önce oynamamış oyuncularla ilerleyen günlerde daha iyi olacağız. Fark yaratacak, savunma yapmayı seven oyuncularımız var. İsteği, arzusu ve yüreği olan bir takım her şeyi yapabilir. Haftaya taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.