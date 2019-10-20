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    HaberlerEgeYurtdışı seferleri mayısta
    20.10.2019 - 00:05 |

    Yurtdışı seferleri mayısta

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ A.Ş.’nin yurtdışı seferlerinin muhtemel başlangıç noktaları olan Alsancak Liman, Foça Limanı ve Seferihisar Teos Marina’da gerekli altyapı incelemelerini yaptı.

    Yetkililer şimdi de Sisam, Midilli ve Sakız Adaları’nda, gemilerin yanaşabileceği alanların uygunluğunu inceleyecek. Yurtdışına ilk seferlerin Mayıs 2020’de başlaması hedefleniyor.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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