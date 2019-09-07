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    HaberlerEge‘Yüzde 88’i harekete geçirmemiz gerek’
    07.09.2019 - 03:07

    ‘Yüzde 88’i harekete geçirmemiz gerek’

    İzmir Kadın Meclisi üyeleri, kadın cinayetlerini durdurmak adına neler yapılabileceğini tartıştı.

    ‘Yüzde 88’i harekete geçirmemiz gerek’

    Davaları takip edip gönüllü avukat desteği sağlayan, ailelerin yanında olan İzmir Kadın Meclisi, 14 üyesiyle toplandı. Ağustosta 50 kadının cinayete kurban gittiğini vurgulayan üyeler, İzmir Kadın Meclisi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav’la birlikte, 28 Eylül’de bir panel düzenleyecek. Adliyelerde mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Meclis üyesi Hilal Susuz, “Kadınların yalnızca yüzde 12’si hukuksal sürece başvuruyor, yüzde 88’ini önce harekete geçirmemiz lazım” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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