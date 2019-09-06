06.09.2019 - 02:00
Zabıta personeli belediyenin yüzü
Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve personel, Başkan Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başkan Ergün, “Zabıta Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu ikili ilişkiler, istişareler, belediyenin yansımasıdır. Önemli bir görev ifa ediyorsunuz” dedi.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.