Zabıta personeli belediyenin yüzü

Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve personel, Başkan Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başkan Ergün, “Zabıta Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu ikili ilişkiler, istişareler, belediyenin yansımasıdır. Önemli bir görev ifa ediyorsunuz” dedi.