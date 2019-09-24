Zeytin hasadı erken başladı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı, geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 2 hafta erken başladı. İlk hasat, Güre Mahallesi’nde, Agah Ferhatoğlu’na ait bahçede yapıldı. Bu sezon zeytinin kalitesinin bir önceki döneme göre daha iyi olduğunu belirten Ferhatoğlu, “Erken hasatta zeytinyağı az ama kaliteli olur” dedi.