24.09.2019 - 00:33 |
Zeytin hasadı erken başladı
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı, geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 2 hafta erken başladı. İlk hasat, Güre Mahallesi’nde, Agah Ferhatoğlu’na ait bahçede yapıldı. Bu sezon zeytinin kalitesinin bir önceki döneme göre daha iyi olduğunu belirten Ferhatoğlu, “Erken hasatta zeytinyağı az ama kaliteli olur” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.