Zeytinin kara suyu yem ve gübre oldu

Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Uygun dozlarda verdiğiniz zaman gübre etkisi gösterir. Dozu biraz artırdığımızda yabancı otları öldürür. Gübrelemede belediyelerin çalışma yapmasından yanayız” dedi. Laleli de, “Kurak zamanda sulamada kullanabiliriz. Bu su, daha çok yabancı otla mücadeleye yarıyor. Suyun buharlaştırılmasıyla kalan da hayvan yemi olabilir” diye konuştu.