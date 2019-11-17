17.11.2019 - 01:23 |
Zeytinin kara suyu yem ve gübre oldu
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Adnan Menderes Üniversitesi’nden akademisyenler ile çevre bilimci Mehmet Laleli’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada; zeytinyağı üreten fabrikalarda sıkımda ortaya çıkan ve atık olarak bırakıldığında doğaya zarar veren kara suyun buharlaştırılmasıyla elde edilen katı maddelerin, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılabileceği belirlendi.
Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Uygun dozlarda verdiğiniz zaman gübre etkisi gösterir. Dozu biraz artırdığımızda yabancı otları öldürür. Gübrelemede belediyelerin çalışma yapmasından yanayız” dedi. Laleli de, “Kurak zamanda sulamada kullanabiliriz. Bu su, daha çok yabancı otla mücadeleye yarıyor. Suyun buharlaştırılmasıyla kalan da hayvan yemi olabilir” diye konuştu.
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