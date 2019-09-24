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    HaberlerEğitimALES 3 başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?
    24.09.2019 - 08:12 |

    ALES 3 başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

    ALES/3 başvuruları devam ediyor. 17 Eylül'de başlayan ALES başvuruları için son gün 25 Eylül 2019. Elektronik ortamda yapılan başvurular için sınav ücretleri bankaya yatırılacak. Peki, ALES başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    ALES 3 başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 için başvurular alınmaya devam ediyor.

    ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    17 Eylül'de başlayan ALES başvuruları 25 Eylül tarihine kadar alınacak. Başvurular elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

    ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES 3 başvuruları için süreç başladı. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda sınav ücreti olarak 120 TL yatırılacak. ALES sınav ücreti için son ödeme günü 26 Eylül 2019.

    ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

    25 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı ALES/3 17 Kasım 2019'da yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak olup 150 dakika sürecek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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