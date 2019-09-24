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    HaberlerEğitimAÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | AÖF sınav sonuçları
    24.09.2019 - 11:28 |

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | AÖF sınav sonuçları

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları az önce açıklandı. Açıköğretim Fakültesi tarafından 15 Eylül'de yapılan yaz okulu sınavlarının sonuçları erişime açıldı. Adaylar elektronik ortamda öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | AÖF sınav sonuçları

    Merakla beklenen yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Mezun olmak için son sınavlarını vermek üzere AÖF yaz okulu sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını aldı. Yaz okulu sınav sonuçlarınız https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde Öğrenci Otomasyonu'nda!

    SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
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