24.09.2019 - 11:28 |
AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | AÖF sınav sonuçları
AÖF yaz okulu sınav sonuçları az önce açıklandı. Açıköğretim Fakültesi tarafından 15 Eylül'de yapılan yaz okulu sınavlarının sonuçları erişime açıldı. Adaylar elektronik ortamda öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
Merakla beklenen yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Mezun olmak için son sınavlarını vermek üzere AÖF yaz okulu sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını aldı. Yaz okulu sınav sonuçlarınız https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde Öğrenci Otomasyonu'nda!