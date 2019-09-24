AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | AÖF sınav sonuçları

Merakla beklenen yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Mezun olmak için son sınavlarını vermek üzere AÖF yaz okulu sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını aldı. Yaz okulu sınav sonuçlarınız https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde Öğrenci Otomasyonu'nda!

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