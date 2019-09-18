AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunun sınavları 15 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Mezun olmak için son derslerinin sınavına giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

AÖF yaz okulu soruları ve cevapları erişime açıldı.

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül'de yaz okulu sınavına giren çok sayıda öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak adaylar için ilerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacaktır. AÖF'ten henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama yapılmadı.