Araştırma üniversitelerinin karnesi açıklandı

Üniversitelerden talep edilen 2017 ve 2018 verilerini içeren raporlar üzerinden yapılan doğrulamalar ve kıyaslamalı analizler çerçevesinde, 11 araştırma ve beş aday araştırma üniversitesine yönelik performans değerlendirmesi sonuçlandı. Buna göre, söz konusu üniversiteler, “araştırma kapasitesi”, “araştırma kalitesi” ve “etkileşim ve iş birliği” olmak üzere üç başlık altında, toplam 33 göstergeye göre sıralandı. Proje kapsamındaki üniversitelerin ilk iki yıldaki performansları oluşturulan endeks kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırma ve aday araştırma üniversiteleri, 2017 ve 2018 yılı performanslarına göre listelendi.



Araştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek beş üniversite, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olarak belirlendi.



Bir üniversite dışında araştırma üniversitelerinin performansları 2017 ve 2018’de 2-10 puan artış gösterdi. 2 yılda araştırma üniversiteleri arasında en yüksek performans artışını 10 puanla Ankara Üniversitesi yaptı. Aday araştırma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ise, 2017’de 7. sırada iken 2018’de ise 6. sıraya yükseldi. 2018 performans puanlarına göre, İstanbul Üniversitesi 7., Gebze Teknik Üniversitesi 8., Ankara Üniversitesi 9., Erciyes Üniversitesi 10., Ege Üniversitesi 11., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12., Gazi Üniversitesi 13., Bursa Uludağ Üniversitesi 14., Çukurova Üniversitesi 15. ve Selçuk Üniversitesi 16. sırada yer aldı.



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YÖK Başkanı Yekta Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni YÖK olarak ülkenin rekabet gücünün artmasına, kalkınmasına katkı sağlayacak araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin yükseköğretimdeki yerini ve gelişimini çok önemsediklerini vurguladı. Değerlendirme sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi dış paydaşların da görüş ve önerilerinin alındığını belirten Saraç, “11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin ‘Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi’ ile ‘araştırma kapasitesi’, ‘araştırma kalitesi’ ve ‘etkileşim ve iş birliği’ olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralanarak performans değerlendirmesi yapıldı” diye konuştu.