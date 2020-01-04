ATA AÖf sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ara sınavı 16-17 Kasım tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları açıklandı. Geçen hafta sonu ise yarıyıl sonu sınavı gerçekleşti. Şimdi binlerce öğrenci bu sınavın sonuçlarını merak ediyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 13 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.