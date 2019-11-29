AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2019-2020 yılının ilk sınavını 23-24 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. Sınavın üzerinden 5 gün geçti, hafta sonuna girilirken öğrenciler sonuçlara ilişkin herhangi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sık sık sorulan soru: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?





AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite'sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.