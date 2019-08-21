Burs ve iş garantisi kontenjanları doldurdu

Tekstil mühendisliği programlarına giriş puanları ise ortalama 100 puan artarken, aralarında İstanbul Teknik, Marmara, Ege, Dokuz Eylül ve Uludağ üniversitelerinin bulunduğu birçok üniversitenin ilgili bölümleri ilk kez yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Proje sonuçlarının değerlendirildiği ortak basın toplantısında konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, büyük bir başarıyla sonuçlanan projenin sanayi-üniversite iş birliğinde tüm sektörlere örnek olduğunu söyledi.

“Dijitalleşen dünyada rekabet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yenilikleri izlemek, teknolojik gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Eğitilmiş insan gücünün sektöre kazandırılmasıyla daha katma değerli ihracatın mümkün olacağını en iyi bilenlerdeniz” diyen Gültepe, bu nedenle tüm paydaşlarla birlikte burs ve istihdam projesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Asgari ücret kadar burs

Proje kapsamında, tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs ve iş garantisi verildi.

Projenin mimarlarından İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de öğrenciler için okurken teorikten pratik eğitime geçebilecekleri bir çalışma da yürüteceklerini belirterek, “Gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz” dedi.

Deri mühendisliği kontenjanının tamamının dolduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak da “Hedeflerimize ulaşabilmemiz için tüm paydaşların iş birliği içinde olmaları şart. Üniversitelerimizde uygulamalı eğitimin ön planda olduğu bir müfredatın geliştirilmesine katkı sunacağız” diye konuştu.