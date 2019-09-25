Ek tercihler ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı 2019 - DGS

Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. Peki ÖSYM, DGS ek tercihler için bir tarih verdi mi?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavının yerleştirme sonuçkarı 4 Eylül 2019 tarihinde açıklanmıştı. İlk yerleştirme sonuçlarında üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, DGS ek tercihte bulunması gerekiyor.

DGS ek tercihleri için henüz bir tarih verilmedi. ÖSYM, DGS ek tercihleri hakkında detaylı bilgi verdiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.