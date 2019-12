Gençler, 2020’den ne bekliyor?

Bir yılı daha geride bıraktık; gerçekleşmeyen dilekler için gözler 2020’de. Yeni yılda, sağlık ve mutluluk isteyen de var piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmayı dileyen de. Ancak bunların yanı sıra gençlerin bir an önce olmasını istediği özel dilekleri de bulunuyor. Onlara “2020’den beklentiniz ne?” diye sorduk. İşsizler iş, öğretmen adayları atama, KYK borçluları af istiyor. Bedelli askerlik yapacaklar ise ücretin azaltılmasını ve düşük faizli kredi verilmesini talep ediyorlar. İşte gençlerin yeni yıl dilekleri:



‘İş bulmak istiyorum’



Ebru Apalak: 2015’te mezun oldum. Gazetecilik alanında iş bulamıyorum. Kendi alanım gazetecilik dışında da iş arıyorum ama yok. Asgari ücretin bile çok altında maaşlar teklif edip ‘sigorta yapmam’ diyenler var. Asgari ücret bile lüks oldu. En temel ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. Kredi kartım olmasa hiçbir şey yapamam. Ailemin de maddi desteği yok. 2020’den en büyük beklentim iş bulmak. Ama umudum kalmadı.



‘Dileğim, herkese eşitlik’



Taha Eğilli: Ülkemiz için düzgün ve istikrarı olan bir adalet istiyorum. Şiddetin özellikle son dönemde artan kadına karşı artan şiddet son bulsun. Toplumun her kesimine eşitlik, sağlık istiyorum. Ve tabii ki para. Ayrıca bu yıl yüksek lisans yapmayı ve 15 kitap okumayı hedefliyorum.









‘Kadınlar öldürülmesin’



Aycan Demir: 2020’nin herkese, başta adalet, sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini istiyorum. Bir önceki yıldan daha güzel geçsin. Kadınların öldürülmediği, değer gördüğü bir yıl olsun. Kişisel olarak ise kariyerimde yükselmek istiyorum.



‘KYK borçları silinsin’



Balat Bedran Gültekin: 26.000 TL KYK borcumvar. Her mezun gibi ben de ödemekte zorlanıyorum. Ülkemizdeki genç işsiz oranı belli; benim durumumda olan milyonlarca insan var. Şu an af konuşuluyor. Sadece faizlerin geri çekileceği ve ana para üstünden ödeme yapılacağı söyleniyor. Hiç olmazsa faizlerin affı söz konusu ama borçların tamamen silinmesi daha iyi olur. Hepimiz bu affı bekliyoruz.



‘Bedelli askerlikte ücret düşürülsün’



Yeni getirilen bedelli askerlik sisteminden faydalanacak gençlerin derdi ise geçen yıla göre yükseltilen ücretler ve temel eğitim. Bedelli askerlik yapacak gençler şunları dile getirdi:



Emir Nalcı: Geçen yıl çıkarılan bedelli askerlikte gençler, 15.000 TL verip, işyerlerinden ücretsiz izin alabilmişlerdi. Yeni sistemde bedelli kalıcı hale getirildi ama 33.230 TL oldu. Bu rakam düşürülmeli. Ayrıca bir ay kışla eğitimi şartı var, ücretsiz izin hakkı da verilmedi. Bunlar gençlerin mağduriyetine sebep oldu. İşimizden olmamak için temel eğitim yerine uzaktan askeri eğitim verilmesini veya iş yerlerinden ücretsiz izin hakkı verilmesini talep ediyoruz.



Zeki Elmas: Geçen yıl yaşımdan dolayı sadece 2 günle bedelli askerlikten yararla-namadım. Şu anda yeni sistemde bedelli yapacağım. Fakat geçen yıldan 18.000 TL fazla ödeyeceğim. Ayrıca bir ay temel eğitim için izin hakkı verilmediğinden dolayı işimden de olacağım. Uzaktan eğitim getirilmesini istiyorum.



Öğretmenler, atama istiyor



Öğretmen adayları, 2020’de öğrencileriyle buluşmak istiyor:



Burak Kara: Öğretmenlik mesleğini icra etmeye hazır 700 bin genç ve Sayıştay 2019 raporuna göre Türkiye genelinde 160 binden fazla öğretmen açığı var. Bu nedenle 2020 yılı için yapılan 20 bin atama okyanusta bir damla vazifesi görür ancak. Ek olarak 40 bin atama talep ediyoruz. Öğretmenler okulsuz, çocuklar öğretmensiz kalmasın.



Derya Topuz: 700 bin öğretmenimiz aldıkları eğitimi icra edebilmek için yıllarca KPSS’ye çalışıp emek sarf etti. Şimdi bir hayat kurmak ve geleceğe nefes olabilmek için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ağzından çıkacak tek bir kelimeyi bekliyor. Öğretmenlerin 40 bin ek atama talebi yeterli değil ancak güzel bir başlangıç. Öğretmenlik bir bayrak yarışıdır. Onlar öğretmenlerinden aldıkları bu bayrakları kendi öğrencilerine vermek istiyor. Öğretmenler olarak en kısa sürede hepimiz öğrencilerimize kavuşmalıyız.



‘Eğitim, deneme tahtası olmasın’



Öğrenci, veli ve öğretmenlerin yeni yıldan beklentileri birbirinden farklı. Ortak dilek, eğitimde istikrarın sağlanması:



2020’den beklentim atanmak, atanmak, atanmak. Bir öğretmen olarak hak ettiğimiz değeri görebilmek.



Öğretmenleri mağdur eden yasaların, yönetmeliklerin ortadan kalkmasını, öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklılıkların olmamasını, öğretmenleri köle olarak gören zihniyetin son bulmasını istiyorum.



Doğa Koleji velileri olarak okulumuzun durumunun netleşmesini bekliyoruz.



Öğrencilerin, deneme tahtasına dönen sistemin elinden kurtulmasını, öğretmenlerin de kaybettikleri tüm hak ve mesleki onurlarını kazanmalarını diliyorum.



500 bin öğrenci olarak öğrenci affı bekliyoruz. Okumaktan kimseye zarar gelmez.



Çocuğumun ve bizim yaşadığımız LGS kâbusunu iyi bir sonuçla atlatıp mutlu ve huzurlu olmak.



Artık öğretmenlere gereken değerin verilmesi ve eğitim sisteminin bizlerin de fikri alınarak yeniden kurulmasını istiyorum.