Kasım ara tatili ne zaman? 2019-2020 ara tatil tarihleri

Kasım ara tatili için geri sayım artık başladı. Öğrenciler bu yıl ilk kez uygulanacak iki ara tatil ile eğitim öğretimlerine kaldıkları yerden devam edecek. İlk ve ikinci dönem içerisinde birer haftalık süre ile gerçekleştirilecek olan ara tatiller ile kısa sürede öğrencilerin okula olan bağlılıkları perçinleştirmeye çalıştırılacak. Uzun vadede ise yaz tatili süresinden düşürülecek olan iki haftalık süre ile öğrencilerin yaz tatili süresi 2,5 aya gerilemiş olacak. İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.