YDS başvuruları sona eriyor! YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS/3 için başvuru süreci sona eriyor. 9 Ekim itibariyle başlayan başvurular için bugün son gün. Adaylar 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılıyor. Kullanıcı girişi yapan adaylar gerekli bilgileri sisteme giriyor. YDS/3 için sınav başvuru ücreti 120 TL.

YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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