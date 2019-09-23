BİST100.2370EURO6,30-0,53USD5,73-0,15ALTIN279,46-0,24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimYÖKDİL başvuru işlemlerinde son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
    23.09.2019 - 09:48 |

    YÖKDİL başvuru işlemlerinde son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

    2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), başvuru işlemleri, 13 Eylül'de alınmaya başlamıştı. YÖKDİL başvurularında bugün son gün. YÖKDİL başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını bugün içerisinde yapmaları gerekiyor. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

    YÖKDİL başvuru işlemlerinde son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL sınavı 3 Kaısm 2019 tarihinde uygulanacak.

    Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

    Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

    Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

    Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

    Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

    Sıradaki Haber