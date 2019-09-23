23.09.2019 - 09:48 |
YÖKDİL başvuru işlemlerinde son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), başvuru işlemleri, 13 Eylül'de alınmaya başlamıştı. YÖKDİL başvurularında bugün son gün. YÖKDİL başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını bugün içerisinde yapmaları gerekiyor. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan YÖKDİL sınavı 3 Kaısm 2019 tarihinde uygulanacak.
Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.