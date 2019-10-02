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    HaberlerEğitimYÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti...
    02.10.2019 - 07:39 |

    YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti...

    YÖKDİL geç başvurusu için beklenen gün. Başvuru tarihleri arasında YÖKDİL başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için ÖSYM geç başvuru imkanı tanıdı. YÖKDİL geç başvuruları bugün alınacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

    YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti...

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geç başvuru tarihi geldi. Bugün gerçekleştirilecek olan YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda yapılacak.

    2 Ekim (BUGÜN) yapılacak olan başvuruların 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor. Sınav ücreti de bugün yatırılacak. Ek süre verilmeyecek.

    YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    YÖKDİL 2019 başvuruları için geç başvuru ücreti 180 TL. Sınav ücretinin bugün yatırılması gerekiyor.

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    YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geç başvuru işlemlerinin bugün tamamlanacağı YÖKDİL için zaman daralıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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