26.10.2019 - 15:25 |
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı! 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL sınav yerleri belli oldu. 24 Ekim tarihinde açıklanan YÖKDİL sınav giriş yerleri ÖSYM resmi internet sitesinden sorgulamak mümkün. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS aracılığıyla ulaşabilecekler.
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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek.