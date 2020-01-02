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    HaberlerEkonomi Haberleri 1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları - Şans Topu kazandıran numaralar
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    02.01.2020 - 07:17 |

    1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları - Şans Topu kazandıran numaralar

    Yeni yılın ilk Şans Topu oyunu gerçekleşti. 1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen çıktı mı? İşte 1 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

    1 Ocak 2020 Şans Topu sonuçları - Şans Topu kazandıran numaralar

    Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI 1 OCAK 2020

    6 - 7 - 18 - 34 + 5

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    2 Ocak 2020 Milliyet'te Gündem2 Ocak 2020 Milliyet'te Gündem
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