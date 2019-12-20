10, 9, 8... Hindiiii!

Hindi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi... Başta Kocaeli - Kandıra olmak üzere hindinin yoğun olarak yetiştirildiği yerlerde alışverişler bugünlerde canlı... Yetiştiriciler hem bireysel tüketicilerden, hem de siparişle hindi pişiren restoranlardan yoğun taleple karşılaştıklarını söylüyor.



Amerikan bronzu



Yılbaşını evde geçirmek isteyen vatandaşlar, zincir marketlere, otellere, restoranlara ya da catering firmalarına ‘pişmiş’ hindi siparişi verebiliyor. Tüketicinin bütün ya da yarım olacak şekilde pişmiş olarak aldığı hindilerin fiyatı 90 liradan başlayıp 600 liraya kadar çıkıyor. Çiğ olarak satılan bütün hindinin kilogram fiyatı ise 15 liradan başlıyor.



Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, önümüzdeki hafta hindi satışların daha da artmasını beklediklerini açıkladı. Yalçındağ, “Aile ve yakın akrabaların oluşturduğu yılbaşı yemeklerinde iç pilavla birlikte ortalama 5 - 6 kilogramlık hindi yeterli olacaktır. Yağlı ve lezzetli olduğundan dolayı dişi hindiler daha çok tercih ediliyor” dedi.



Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen Amerikan bronzu cinsi siyah hindiler de yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görüyor.



Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan hindiler yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getiriliyor. Yılbaşı öncesi satışların iyi gittiğini söyleyen Kandıralı hindi üreticisi Uğur Efe, “300 tane hindi yetiştirdik, 200’ünü sattık. Yılbaşına kadar hepsini satmayı planlıyoruz. Canlı ya da kesilmiş satıyoruz fakat genellikle kesilmiş ve temizlenmiş olarak tercih ediyorlar. Kilogramı 30 - 35 lira. Dişi hindi lezzetli ve küçük olduğu için daha çok tercih ediliyor” dedi.

“Kandıra hindisi yemeyen, hindi yedim demesin” diyen Efe, üretimi az olan Kandıra hindisine Kocaeli’nin yanı sıra Ankara, Antalya, İstanbul gibi illerden de talep olduğunu belirtti.



Zincire sipariş imkânı



Zincir marketler de yılbaşı öncesi hindi siparişi almaya başladı. Carrefoursa, 28 Aralık 23.59’a kadar aldığı hindi siparişlerini 31 Aralık’ta 15.00 - 19.00 saatleri arasında teslim ediyor. 7 - 8 kişilik hindi hazırlayan Carrefoursa, hindinin yanı sıra iç pilav, mantar sote, haydari, Rus salatası, acılı ezme ve şakşukadan oluşan paketini 249.99 liradan satışa sunuyor.



Öte yandan 3 - 4 kişilik yarım hindi 139.99, 2 - 3 kişilik hindi but ise 89.99 liradan satılıyor. Catering firmaları da hindi ve meze menülerini 500 ila 1.000 lira arasında değişen fiyatlardan tüketiciye sunuyor. A101 de dondurulmuş hindinin kilogramını 14.95 liradan satıyor.



5 yıldızlı yemeğin fiyatı



Beş yıldızlı oteller ve restoranlarda hindi 200 liradan başlıyor. Menüler başlangıç tabağı, ana yemek, tatlılardan oluşuyor. Çırağan Sarayı’nda fiyatlar kişi başı 700 liradan başlayıp 1.100 liraya kadar çıkıyor. Hilton İstanbul Maslak’ta ise kişi başı 650 liradan başlıyor. İstanbul’daki Divan otellerinde de iç pilav, kestane, brüksel lahanası ve yaban mersini sosu ile servis edilen hindiler hazırlanıyor. Bütün hindi 650 TL, yarım hindi ise 425 TL’ye satışa sunuluyor. Yılbaşı hindisi, belirtilen saatte sıcak veya istek üzerine soğuk olarak istenilen birimden teslim alınabiliyor. Hazır hindiler Ramada’da 299, Doubletree’de 320, Sheraton Ataşehir’de 429 liradan satışta.



Kişi başı tüketim 600 gram



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkan Yardımcısı ve Bolca Hindi Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Öztürk, hindi etinin ulaşılabilirliğini artırarak tüm yıl tüketilmesini hedeflediklerini söyledi.



Türkiye’de yıllık kişi başı hindi tüketiminin 600 gram olduğunu belirten Öztürk, “Amerika’da tüketim yıllık 10-12 kg, Avrupa Birliği’nde ise ortalama 7-9 kg aralığında” dedi. Yılbaşında oluşan talep için 6 ay önceden hazırlıklara başladıklarını kaydeden Öztürk, “Hindinin sürekli tüketilmesini, yılbaşı yiyeceği algısını ortadan kaldırılmasını istiyoruz.



Yılbaşında satışlarımız yüzde 30 - 40 artıyor. Beyaz tüylü Kaliforniya cinsi hindi üretiyoruz. Bütün hindi olarak piyasada yer alan ürünlerin ortalama kilogram fiyatı 23 TL olarak gözlemleniyor” dedi.



Gözleri ‘cam’ gibi olmalı



İstanbul’da hindi pazarı kurulan yerlerden biri de Halkalı - Altınşehir... Satıcılar memnun, “Fiyatlar geçen yıla göre arttı ama talep iyi” dediler. 6 - 15 kilogram arasında değişen hindiler 130 - 240 liradan satışa sunuluyor. Satıcılar, hindinin gagasına, kanat altına bakılması gerektiğini ve gagalarının kırmızı, gözlerinin cam gibi parlak olması gerektiğini söyledi.