13.2 milyon $’lık çay ihraç ettik

İhracat yapılan ülkeler arasında 4 milyon 903 bin dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’ya 1320 ton çay ihraç edilerek, 4 milyon 903 bin 465 dolar gelir sağlandı. En çok çay ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Belçika’yı, 1 milyon 814 bin 576 dolarlık çay ihracatı ile Almanya ve 1 milyon 558 bin 872 dolarlık pay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, “İhracatta yıl sonunu çok güzel rakamlarla tamamlayacağız” diye konuştu.