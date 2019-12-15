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    HaberlerEkonomi Haberleri 13.2 milyon $’lık çay ihraç ettik
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    15.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    13.2 milyon $’lık çay ihraç ettik

    Türkiye’den bu yıl ocak-kasım döneminde 103 ülkeye yapılan 3 bin 537 ton çay ihracatı karşılığında 13 milyon 254 bin 601 dolar gelir sağlandı.

    13.2 milyon $’lık çay ihraç ettik

    İhracat yapılan ülkeler arasında 4 milyon 903 bin dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika’ya 1320 ton çay ihraç edilerek, 4 milyon 903 bin 465 dolar gelir sağlandı. En çok çay ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Belçika’yı, 1 milyon 814 bin 576 dolarlık çay ihracatı ile Almanya ve 1 milyon 558 bin 872 dolarlık pay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, “İhracatta yıl sonunu çok güzel rakamlarla tamamlayacağız” diye konuştu.

    Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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