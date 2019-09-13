13.09.2019 - 09:38 |
13 Eylül altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bugün ufak da olsa bir yükseliş söz konusu... Vatandaşları özellikle cevap aradığı soru ise "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" şeklinde...
Dün Merkez Bankası'nın kararının ardından döviz ve altın fiyatları düşüşe geçti. Dün gram altın günü 272,90'dan kapatırken bugün hafif bir yükseliş söz konusu... İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
273,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 273,82 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?
Bin 820 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 847 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 761 liradan alınan tam altın bin 796 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
880 liradan alınan yarım altın 903 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL
440 liradan alınan çeyrek altın 451 liradan satılıyor.
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