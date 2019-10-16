16 Ekim güncel altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatlarında son durum nedir? Altın almak isteyenlerin veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 281,18 TL / Satış 281,23 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 450,21 TL / Satış 460,41 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 897,61 TL / Satış 920,82 TL