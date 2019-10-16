16.10.2019 - 12:11 |
16 Ekim güncel altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı merakla araştırılıyor. Bugün altın ne kadar sorusu yoğun ilgi görüyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarının durumu nasıl? İşte 16 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları...
Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatlarında son durum nedir? Altın almak isteyenlerin veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum...
ALTIN FİYATI NE KADAR?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 281,18 TL / Satış 281,23 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 450,21 TL / Satış 460,41 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 897,61 TL / Satış 920,82 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.