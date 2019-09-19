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    HaberlerEkonomi18 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgulama
    19.09.2019 - 08:32 |

    18 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgulama

    Şans Topu sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şanst Topu'nda bu hafta 5 artı 1 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. Peki şanslı numaralar neydi? İşte 18 Eylül 2019 Şans Topu'nda kazandıran numaralar...

    18 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 603 bin 496 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 806 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 295 kişi 413 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 55 kişi 49 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 930 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 713 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 105 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 483 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

    Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bilecik ile Edirne'nin Merkez ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 EYLÜL 2019

    18 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu sorgulama

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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