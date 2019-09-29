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    Haberler Ekonomi2 milyonuncu Doblo banttan indirildi
    29.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2 milyonuncu Doblo banttan indirildi

    Dünya pazarlarına ihraç edilmek hedefiyle 2000 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan Fiat Doblo, önemli bir üretim eşiğini aştı ve üretim yolculuğunda 2 milyon rakamına erişti.

    2 milyonuncu Doblo banttan indirildi

    Tofaş’ın 50 yılı aşan tarihinde, önemli ürün projelerini hayata geçirdiğine ve geçtiğimiz günlerde 6 milyonuncu aracı ürettiğine dikkat çeken Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu şunları söyledi:

    “Tofaş’ın Ar-Ge ve ‘Dünya Klasında Üretim’ standartlarındaki yetkinliklerinin önemli bir göstergesi olan Doblo, 19 yıldır Türkiye’de büyük ilgi görürken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanıcıların tercihi oldu. Segmentinin yaratıcısı olmasının haricinde; fikri ve sınai hakları da Tofaş’a ait olan Doblo’nun mevcut neslinin geliştirilmesinde Tofaş çalışanları önemli sorumluluklar aldılar. Doblo projesindeki deneyimlerimizin şirketimizin yeni projeleri fabrikamıza çekilebilmesinde önemli etkisi oldu.”

    Cengiz Eroldu, “Üretimi 2 milyon adedi geçen Fiat Doblo’nun yaklaşık 1.5 milyon adetini ihraç etme gururunu da yaşıyoruz. ABD’den Avrupa’ya, dünyanın pek çok farklı ülkesinde güvenle kullanılmakta ve 4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor” diye konuştu.

     

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