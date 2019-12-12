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    HaberlerEkonomi Haberleri 2 trilyon dolarlık Aramco, Tadawul’da
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    12.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2 trilyon dolarlık Aramco, Tadawul’da

    Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco hissesi, bugün ülke borsası Tadawul’da işlem görmeye başladı. Geçen perşembe ilk halka arzından (IPO) 25,59 milyar dolar gelir elde ederek rekor kıran Saudi Aramco’nun tek başına Suudi borsası Tadawul’u dünyanın en büyük 9’uncu borsası yapması bekleniyor.

    2 trilyon dolarlık Aramco, Tadawul’da

    Saudi Aramco’nun hisse başına değeri dün sabah saatlerinde, açılış fiyatı olan 32 riyaldan (8,53 dolar) yüzde 10 artışla 35,2 riyalden (9,39 dolar) işlem görürken, şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 1,87 trilyon dolara ulaştı.

    Yaklaşık 3 yıldır ertelenen Saudi Aramco’nun halka arzı geçen hafta tamamlanırken, bu kapsamda şirketin sadece yüzde 1,5’lik kısmı için kurumsal yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif gelmişti.

    En değerli şirket

    Şirketin yüzde 1,5’lik kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip olmasıyla Saudi Aramco’nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların üzerinde belirlenmişti. Bu sonuçla ABD’li teknoloji devi Apple’ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmişti.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, geçen hafta Viyana’da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Saudi Aramco hisselerinin Tadawul’da işlem görmeye başlamasının ardından şirketin piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söylemişti.

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