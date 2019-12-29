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    HaberlerEkonomi Haberleri 2020'nin trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tablo
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    29.12.2019 - 09:17 | | AA

    2020'nin trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tablo

    Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.

    2020'nin trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tablo

    Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden  değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den  itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

    Buna göre, 2020'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan  sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile  işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için  uygulanacak.

    "ÇAKAR"A GEÇİT YOK

    Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli  uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca,  üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde  ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece  sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.

    Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını  monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası  kesilecek.

    EMNİYET KEMERİ TAKMAYANA 132 LİRA CEZA

    Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda  geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask  ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile  araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla  cezalandırılacak.

    Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.

    Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya  kadar değişecek.

    Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını  aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini  yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına  uymayan sürücülere 288 lira ceza uygulanacak.

    Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 409  lira ceza ödemek zorunda kalacak.

    Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü  belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 498 lirayla cezalandırılacak.

    PLAKADA DEĞİŞİKLİĞİN CEZASI 505 LİRA

    Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda  tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde  tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.

    Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından  taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlara, 557 lira ceza  uygulanacak.

    Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, şerit izleme  kurallarına uymayan, takograf ve taksimetre kullanmayan, emniyetsiz araç  kullanan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken  yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 598  lirayla cezalandırılacak.

    Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu halde bu kurala uymayanlar,  766 lira ceza ödeyecek.

    ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN BİN 228 LİRA ÖDEYECEK

    Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği  aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren,  ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını  yüzden 50'den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak.

    Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya  kadar ceza kesilecek. Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez  belirlenenler bin 539 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin  81 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

    Sürücü belgesiz motorlu araç kullanan ve alkollü olarak araç  kullandığı üçüncü kez tespit edilenler 2 bin 473 lira ceza ödeyecek.

    Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da  alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar  kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 516 lira ceza uygulanacak.

    Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal  veya ithal edenler 3 bin 728 lirayla cezalandırılacak.

    DRİFTE 6 BİN 141 LİRA CEZA

    Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin  129 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye  düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.

    Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333  lirayla cezalandırılacak.

    Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira  ceza kesilecek.

    Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258  lirayla cezalandırılacak.

    Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı  hareket etmesinin bedeli 20 bin 918 lira olacak.

    Bu arada kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25  indirim uygulanacak.

     

     

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