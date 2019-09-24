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    HaberlerEkonomi24 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum
    24.09.2019 - 06:05 |

    24 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum

    Günün ilk saatlerinde altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları haftanın ikinci gününe nasıl başladı? 24 Eylül 2019 Salı günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son güncel durum...

    24 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum

     

    Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...

    GRAM ALTIN FİYATLARI

    24 Eylül gram altın fiyatı alış 279,73 TL / satış 279,78 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    24 Eylül çeyrek altın fiyatı alış 448,50 TL / satış 458,66 TL

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    24 Eylül yarım altın fiyatı alış 894,20 TL / satış 917,32 TL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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