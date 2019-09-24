24.09.2019 - 06:05 |
24 Eylül Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları haftanın ikinci gününe nasıl başladı? 24 Eylül 2019 Salı günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son güncel durum...
Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATLARI
24 Eylül gram altın fiyatı alış 279,73 TL / satış 279,78 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
24 Eylül çeyrek altın fiyatı alış 448,50 TL / satış 458,66 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
24 Eylül yarım altın fiyatı alış 894,20 TL / satış 917,32 TL