25 milyar dolarlık havalı sipariş hedefi

Sivil ve askeri havacılık sektörünü bir araya getirecek Eurasia Airshow 2020, 22 - 26 Nisan’da Antalya’da yapılacak. 25 milyar dolarlık reel sipariş hedefi olan fuarda, Türkiye’nin gündeminde bulunan Rus yapımı Su-35 savaş uçağı da gösteri uçuşu yapacak.



Hedef Avrasya



Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, ikinci organizasyonuna hazırlanıyor. İlki 2018’de Antalya’da yapılan, Eurasia Airshow 2020, 22-26 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilecek. Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Eurasia Airshow CEO’su Hakan Kurt, geçen yılki fuarda 15 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalandığını belirterek şunları söyledi:



“Eurasia Airshow 2020’de 400 katılımcı firma, 45 binden fazla ticari ziyaretçi, 130’dan fazla resmi heyet ziyareti, 170 bin halk ziyareti, 100’den fazla hava aracı ve 25 milyar dolarlık reel sipariş hedefi koyduk.”



Türkiye hava sahasının kritik dönemeçten geçtiğini ve Türkiye havacılık sanayisinin en güçlü dönemde olduğunu belirten Kurt, “Amacımız, böyle bir süreçte Avrasya pazarını Türkiye etrafında kilitlemek” diye konuştu.



Rus pazarından büyük ilgi



Hakan Kurt’un verdiği bilgilere göre Eurasia Airshow 2020’ye aralarında ABD, Rusya, Fransa, İtalya, Ukrayna, İtalya ve Çin’in de bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım olacak.



Fuarda Türkiye’de ilk kez F-18 Hornet (Kuveyt’ten gelecek)savaş uçağı da gösteri uçuşu yapacak. Fuarda ilk kez, altıncı nesil savaş uçağı projesi Tempest’in de birebir boyutlu maketinin yer alması bekleniyor.



Fuarda, F16-Fighting Falcon, JF-17 Thunder’ın yanı sıra Türkiye’nin gündeminde olan Rus yapımı Su-35 savaş uçağı da gösteri uçuşu yapacak. Rusya’dan kargo uçağı İlyushin-76, Ansat, Mi-8, Mi-38 helikopterleri, Sukhoi Superjet 100 de fuarda boy gösterecek. Etkinlik kapsamında Airbus A350-1000, Boeing C-17 Globemaster III, Airbus A400M gibi büyük gövdeli uçakların yanı sıra Eurocopter, Sikorsky S70, ve T129 ATAK helikopterleri de görülebilecek.



ABD’nin yaptırım kararlarının fuara olumsuz etkisi olup olmayacağı sorulması üzerine Kurt, askeri havacılıkta ABD’li firmaların mesafeli durduğunu ancak sivil havacılıkta bir sorun yaşanmadığını belirterek, “Bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta, fuara ilk kayıt yaptıran ülkenin başında ABD firması yer alıyor” dedi.