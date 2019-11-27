27 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu bu akşam çekilecek. Geçen hafta 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişinin sonuçları 21.15 itibariyle belli olacak. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizde görebileceksiniz.