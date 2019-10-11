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    HaberlerEkonomi3 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
    11.10.2019 - 06:51 |

    3 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

    İstanbul Altın Borsası ile ilgili 3 Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

    3 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

    Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 17/12/2006 tarihli ve 26379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliği, 31/3/2009 tarihli ve 27186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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