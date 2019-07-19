48.4 milyar $’lık Eximbank desteği

“Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Pekcan, Türk Eximbank’ın “ihracat alacak sigortası” alanında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8’inci, aktif büyüklüğü açısından da 9’uncu sırada... İhracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse ediyor. 16 şube ve 14 irtibat bürosu var. Hedefimiz bu sayıyı 2019 sonuna kadar 20 şube ve 20 irtibat bürosuna çıkarmak. 2019’un ilk 6 ayında Eximbank nakit kredi desteği sigorta ve garanti kapsamında 21.4 milyar dolar finansman desteği sağladı, ulaşılan ihracatçı sayısı 11 bin 535’e yükseldi.”

Farklı kaynaklar

Eximbank’ın ihracatçılara farklı finansman kaynakları temin etmesi konusunda yeni çözümler üreteceklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

“Eximbank’ın 2019 sonu itibarıyla hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48.4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27’sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının yıl sonu itibarıyla 12 bin 500’e ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ oranı hedefimiz de yüzde 72’den yüzde 75’e ulaşmak.”

6 yeni ürün ve uygulama geliyor

Bu yıl sonuna kadar 6 yeni ürün ve uygulamayı devreye alacaklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin şöyle devam etti:

“Bunlardan kefalet sigortası, teminat mektubuna benzer bir program. Akreditif teyit sigortası, bankalarımızın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası, teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi sigortası, yurt dışı yatırım sigortası ve e-sigortaya yönelik bir ürünümüz de devreye alınacak.”