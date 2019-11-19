50 ülke ‘helal’ diyecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda, 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek “7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nin bu yılki ortak ana teması “Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi” olacak.

Dört gün boyunca 50 ülkeden 400 profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, şirketler arası ikili görüşmelere de zemin hazırlayacak.