19.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
50 ülke ‘helal’ diyecek
Helal Fuarı 28 Kasım’da yedinci kez kapılarını açıyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda, 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek “7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nin bu yılki ortak ana teması “Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi” olacak.
Dört gün boyunca 50 ülkeden 400 profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, şirketler arası ikili görüşmelere de zemin hazırlayacak.