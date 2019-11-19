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    HaberlerEkonomi Haberleri 50 ülke ‘helal’ diyecek
    19.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    50 ülke ‘helal’ diyecek

    Helal Fuarı 28 Kasım’da yedinci kez kapılarını açıyor.

    50 ülke ‘helal’ diyecek

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda, 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek “7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”nin bu yılki ortak ana teması “Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi” olacak.

    Dört gün boyunca 50 ülkeden 400 profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, şirketler arası ikili görüşmelere de zemin hazırlayacak.

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