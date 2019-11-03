5G denemesinde dünya hız rekoru

Türk Telekom, canlı 5G test şebekesi üzerinde 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini kullanarak dünya çapında bir ilke imza attı. Kullanıcıya daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı içerisinde iyileştirilmiş geniş bant deneyimi sunan bu teknolojiyi, 3.5 GHz ile çalışan, 3GPP standartı ile uyumlu olarak kullanan Türk Telekom, dünyada en yüksek 5G hızına ulaştı.



Türk Telekom’un Ümraniye Teknopark Mobil Şebeke Test Merkezi’nde Huawei ile kurduğu uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu canlı 5G test şebekesinde yaptığı bu deneme ile 3.5 GHz frekansında 2 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı kullanıldı. Deneme sonucunda, en yüksek 5G hızına ulaşıldı.



Yüksek hız



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, denemede, 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini kullanarak iki farklı 5G taşıyıcısını birleştirdiklerini belirterek, “5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknolojiyle 5G’nin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalanmış oldu” dedi.









Dijitale destek



Huawei Türkiye CTO’su Simon Pei ise test sırasında, 5G hızında sadece Türkiye özelinde değil, dünya çapındaki değerler göz önüne alındığında da önemli bir rekora imza attıklarını aktararak, “Bu testi yalnızca Huawei ürününün destekleyebileceği C-bandı 200MHz IBW ve 2CC Taşıyıcı Birleştirme teknolojilerini kullanarak Huawei 5G ticari ağ ekipmanları ile gerçekleştirdik. Türk Telekom 5G test şebekesinde hayata geçirdiğimiz bu testte, yüksek veri hızları, artırılmış kapasite ve daha geniş spektrum sağlayan inovatif ‘5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme’ teknolojisini kullandık. Huawei, gelecekte 5G’nin pazar lideri ticari uygulamalarını tüm ekosistemle paylaşmak için Türk Telekom ile çalışmaya devam edecek ve Türkiye’nin dijitalleşmesini, her zaman olduğu gibi destekleyecektir” dedi.