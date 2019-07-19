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    HaberlerEkonomiAB, 6 milyar euronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi
    19.07.2019 - 14:05| AA

    AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi

    Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar euroluk desteğin ancak 2,35 milyar euroluk kısmını aktardı.

    AB, 6 milyar euronun 2,35 milyar avrosunu gönderdi

     

    AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı.

    Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1,41 milyar euroluk kaynağın tahsis edildiği bildirildi.

    Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar euroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar euro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,35 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

    Açıklamada, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Süreç

    AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

    Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

    Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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