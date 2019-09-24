AB mahkemesinden Starbucks kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.
Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.
AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks’a Hollanda’da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.
Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.