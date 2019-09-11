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    HaberlerEkonomiABD ile ‘serbest ticaret’
    11.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

    ABD ile ‘serbest ticaret’

    ABD-Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dostum Trump ile konuyu gündeme aldık” dedi

    ABD ile ‘serbest ticaret’

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dostum  Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme  aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara  başlayacaklar” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeABD Ticaret Bakanı Wilbur  Ross ve beraberindekileri kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, şubat ayında Amerikan Türk Konseyi ile  Amerikan Ticaret Odası temsilcilerini kabul ettiğini, kısa sürenin ardından  Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yeniden bir araya gelmekten  memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Ziyaret taçlandırır

    Ross’un ziyaretini, “iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin  ilerletilmesi yönünde çok güçlü bir irade beyanı” olarak değerlendiren Erdoğan şöyle devam etti:

    Türkiye ile ABD ortak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir  müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, pek  çok badire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üstesinden geldiğimiz her sıkıntıyla,  müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek  bölgesel konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas  halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump’ın ülkemize  yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.”

    100 milyar dolar

    Türkiye ile Amerika arasında 20 milyar  dolar seviyesinde seyreden ticaret hacminin gerçek potansiyelin altında olduğunu vurgulayan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Başkan Trump ile son görüşmelerimizde  ticaret hacmini önce 75 milyar  dolar olarak konuşmuştuk. Fakat daha sonra Osaka görüşmemizde bunun 100 milyar  dolara çıkartılması konusunda kendileriyle mutabakata vardık. Bu hedefe  ulaşılması yolunda somut adımlar atmaya da başladık. Sizlerle burada yaptığımız  görüşmenin ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına  inanıyorum. Nitekim geçenlerde Sayın Başkan ile yaptığımız telefon görüşmesinin  ardından hemen Sayın Bakanı buraya göndermiş olması da bu konudaki  ciddiyetimizin, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel ifadesidir, işaretidir. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da  gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara  başlayacak.”

    ‘Fifty fifty’ hesap

    Türkiye’deki temaslarını sürdüren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde denge gözetmek istediklerini belirterek, “ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz” dedi.

    Ross, Türkiye temaslarının Ankara durağında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin yüksek ve dengeli olmasını hedeflediklerine işaret eden Ross, “Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü. ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu rakamlar yüksek, ama nispeten de küçük rakamlar. Çünkü, her iki ülkenin, özellikle ABD’nin mallar ve hizmetler alanında yaptığı ticarete kıyasla küçük rakamlar” diye konuştu.

    Firmalarla görüştü

    Türkiye’de 5 gün geçirdiklerini anımsatan Ross, Türkiye’de yatırımı bulunan 43 ABD’li ve ABD’de iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen 52 Türk firmayla görüştüklerini bildirdi. Somut olarak neler yapabileceklerine odaklandıklarını vurgulayan Ross, “Bunlar bizim Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Ayın 25’inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından da duyurulacak. Bu ilk adımdan sonra biz somut sonu alabileceğimiz adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

    Yatırımcıya destek 

    Türkiye’de yatırım yapan, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan  Amerikalı yatırımcılara büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’de 1800’ün üzerinde Amerikan firmasının faaliyet gösterdiğini bildirdi. Türkiye’deki Amerika kaynaklı doğrudan yatırımların 2002-2018 yılları  arasında toplamda 12 milyar dolara yaklaştığını dile getiren Erdoğan, bu  rakamları yeterli görmediklerinin altını çizdi. Daha fazla Amerikan firmasının Türkiye’de yatırım yapmasını, sağlanan  kolaylıklardan daha fazla yararlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan,  bunun için Türkiye’ye gelen her Amerikalı yatırımcıya gereken destekleri vermeye  hazır olduklarını söyledi.

    ‘Win-win esası’

     Türkiye’nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ülkemizde yatırım yapılması yönündeki çağrımız, sadece bir retorikten, sadece bir iyi niyet temennisinden ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve sunduğumuz çok büyük avantajlarımız vardır. Her şeyden önce bu üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi, ‘win win’ esasına göre her iki tarafa da imkanlar kazandıracaktır. Ülkemizin konumu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına doğrudan erişim imkanı sağlıyor.”

    ABD ile ‘serbest ticaret’

     Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, kimya öncelikli

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu bazı alanları öncelikli sektörler olarak belirlediklerini kaydetti. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

    “Ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD’li firmaları bir araya getirecek olan bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın sonuçlarını bir an önce almak üzere işbirliğiyle hareket edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın ABD Başkanı’ndan aldığımız güçle oluşan bu yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

    Pekcan, ABD ile Çin arasındaki sorunların ABD ile önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını, Türkiye’deki bazı sektörlerin kapasitesini hızla artırarak ABD’ye ürün tedarik etmeye hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

    Havacılık fırsatı var

    Pekcan, “Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafına da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık” diye konuştu.

    İki ülke arasında en çok potansiyele sahip sektörlerden birinin sivil havacılık olduğuna işaret eden Pekcan, mobilya, hazır giyim, tekstil ve otomotiv yan sanayi gibi potansiyeli yüksek sektörlerde de ABD piyasasında daha büyük işler başarılabileceğini kaydetti. Pekcan, Türk Eximbank ve US Eximbank işbirliğinde uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacağını belirterek, Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanlarına odaklanacaklarını da söyledi.

     

     

     

     

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